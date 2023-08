Gabri Veiga al Napoli: intoppo diritti d’immagine, ecco cosa si sta facendo

Gabri Veiga al Napoli c’è il problema dei diritti d’immagine da superare, gli agenti stanno sbloccando l’affare con il centrocampista.

Notizie Calcio Napoli – È praticamente tutto fatto tra Napoli e Celta Vigo per l’arrivo di Gabri Veiga in azzurro. Definite tutte le cifre dell’affare. Ma al momento Veiga non è ancora sbarcato in Italia perché non è stato trovato l’accordo sui diritti d’immagine, che sono sempre il grande scoglio da superare.

Secondo Corriere dello Sport, però, la chiusura dell’affare non è in discussione. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo oggi in edicola: “Il Celta Vigo vuole fare cassa, il Napoli non ha mai preso in considerazione di rinunciare a questo talento che abbaglia e Gabri Veiga ha semplicemente invocato al proprio management buon senso, perché pure in Spagna quando passano certi treni bisogna salirci sopra“.

Il Napoli ha intenzione di puntare su Gabri Veiga e non vuole farsi lasciar sfuggire questo calciatore. Ieri il centrocampista era ancora in Spagna, ma non si esclude che l’affare si possa chiudere già nella giornata di oggi. Anche il calciatore è intenzionato a vestire la maglia azzurra, quindi si può trovare un punto d’incontro e svolgere finalmente le visite mediche.