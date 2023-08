Napoli: Gabri Veiga, c’è un piccolo problema da superare

Gabri Veiga al Napoli problema diritti d’immagine, per questo motivo il giocatore non ha svolto ancora le visite mediche.

Notizie Calcio Napoli – Sembrava tutto fatto, addirittura si parlava di visite mediche da svolgere proprio oggi. In realtà questa possibilità non è ancora da scartare, ma per vedere Gabri Veiga al Napoli bisogna ancora attendere. Nelle ultime ore, infatti, è sopraggiunto un intoppo che sta rallentando la trattativa.

Gabri Veiga: il problema dei diritti d’immagine

Perché Gabri Veiga non ha ancora firmato col Napoli? La spiegazione viene data da Corriere dello Sport. Al momento l’affare tra Napoli e Celta Vigo è chiuso: trenta milioni di euro più cinque di bonus. Tutto fatto e blindato, senza niente altro da limare.

Quello che manca, invece, è l’accordo tra Napoli e Gabri Veiga per quanto riguarda la questione dei diritti d’immagine. Un dettaglio che sta facendo slittare la fumata bianca.

Secondo il quotidiano sportivo l’affare non è minimamente in discussione, ma c’è bisogno ancora di mettere in campo la diplomazia per arrivare ad un accordo definitivo. Non si esclude che questi ultimi dettagli possano essere già limati oggi e quindi dare il via alla partenza di Gabri Veiga, che nella serata di ieri era ancora in Spagna.