Il Mattino – Natan solo un ripiego, il Napoli vuole un altro difensore

Il Napoli ancora attivo sul calciomercato, si pensa anche ad un altro difensore: Mohamed Simakan di proprietà del Lipsia.

Non solo l’affare Gabri Veiga e la telenovela Hirving Lozano sono i principali punti di interesse da risolvere al più presto per il Napoli. In questa sessione estiva di mercato, potrebbe esserci spazio per un altro colpo a sorpresa, magari all’ultimo minuto.

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, la posizione di Ostigard a metà campo solleva l’interrogativo se il Napoli stia considerando l’acquisto di un altro difensore. Sembrerebbe che Natan sia stato una scelta di ripiego dopo i rifiuti di Danso e Kilman, e ci vorrà del tempo affinché possa integrarsi completamente nella squadra.

Calciomercato Napoli: Mohamed Simakan

Così, emerge l’interesse per Mohamed Simakan, un centrale di 23 anni che attualmente milita nel Lipsia. Questo nome non è mai stato completamente accantonato, e alla luce delle ambizioni della squadra in Champions League, non è da escludere la possibilità di uno sforzo aggiuntivo sul mercato.

È interessante notare che Simakan è reduce dalla vittoria nella Supercoppa Tedesca con il Lipsia, sconfiggendo il Bayern Monaco di Kim.

In questo modo, il Napoli potrebbe concludere il mercato estivo con un rinforzo inaspettato in difesa, mantenendo vive le speranze per una stagione di successi sia in campo nazionale che internazionale.