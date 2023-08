Zielinski ama Napoli: ingaggio ridotto per restare in azzurro, le cifre

Piotr Zielinski pronto al rinnovo di contratto col Napoli, il giocatore si ridurrà l’ingaggio dopo aver rifiutato la Saudi Pro League.

Notizie Calcio Napoli – La vicenda Zielinski va sicuramente analizzata nei dettagli. Il giocatore ha rifiutato di giocare nel campionato arabo, nonostante un’offerta clamorosa da 15 milioni di euro a stagione. Cifre che avrebbero fatto vacillare chiunque, come dimostrano i tanti trasferimenti avvenuti in questa sessione estiva. Giocatori come Milinkovic Savic e Brozovic, ad esempio, hanno scelto di andare a giocare in Arabia Saudita rinunciando al calcio europeo.

Zielinski, invece ha deciso di restare al Napoli ed ora vuole il rinnovo di contratto. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Zielinski è pronto a firmare un nuovo contratto con la SSCN fino al 2027. Il polacco farà di più, riducendosi anche l’ingaggio: Zielinski andrà a guadagnare 3 milioni di euro netti, ovvero un milione in meno rispetto a quanto guadagna attualmente.