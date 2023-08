Lozano, pressing arabo, De Laurentiis prenota Lindstrom: la situazione

Hirving Lozano può essere ceduto in Arabia Saudita, lo vuole l’Al-Ahli, il Napoli pronto ad acquistare Jesper Lindstrom.

Notizie Calciomercato Napoli – Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, sull’affare Lozano: “Lozano: la situazione del Chucky, in scadenza nel 2024, non è cambiata nel corso dei due ritiri, quando il Los Angeles FC ha provato a portarlo immediatamente negli States, ma il sogno californiano potrebbe riproporsi a gennaio e nel frattempo pare che l’Al-Ahli non abbia mollato la presa: dopo aver perso Zielinski, vorrebbe il messicano. Si vedrà, c’è tempo fino alla fine del mercato (soprattutto arabo), e così la coppia Meluso-Micheli lavora“.

“Osserva, dialoga, ci prova con l’Eintracht per Lindstrom, un jolly delle fasce per il tridente che all’occorrenza fa anche il trequartista alle spalle della punta: può arrivare subito oppure a gennaio. L’affare potrebbe farsi subito, come vuole il club azzurro: per cominciare la stagione insieme o magari per rivedersi tra qualche mese“.

“In lista c’è anche l’esterno del Lille e della nazionale kosovara, Edon Zhegrova, 24 anni: un altro nome mai uscito dall’elenco, un’alternativa che non ha il sapore di un piano B nonostante il danese appassionato di bandiere sia la prima scelta. Conclamata“.