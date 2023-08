Dalla Spagna: “Gabri Veiga a Roma, visite mediche col Napoli”

Gabri Veiga pronto a sbarcare a Roma per svolgere le visite mediche per il Napoli, per poi firmare il nuovo contratto.

Notizie Calcio Napoli – Dalla Spagna giornalisti e media sono sicuri, oggi è la giornata in cui Gabri Veiga svolgerà le visite mediche col Napoli. Ne sono certi da Farodevigo.es dove parlano di un accordo totale tra Napoli e Celta Vigo, con il club galiziano pronto ad incassare 36 milioni di euro, praticamente la cessione più remunerativa della storia della società.

Le visite mediche di Gabri Veiga al Napoli vengono annunciate anche da Oscar Mendez del quotidiano Relevo. Secondo il giornalista oggi Veiga sarà a Roma a Villa Stuart per svolgere tutti i test fisici, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Il suo arrivo in Italia è slittato a causa di alcuni problemi burocratici, ma nella notte la diplomazia è rimasta a lavoro per risolvere tutte le questione.

A questo punto si attende lo sbarco a Roma di Gabri Veiga per svolgere le visite mediche col Napoli. Così il giocatore sarà immediatamente a disposizione di Rudi Garcia, già per la sfida di domenica 27 agosto, data in cui si gioca la prima allo stadio Maradona della stagione 2023/24.