Corriere dello Sport: “Gabri Veiga è a un passo dall’Al-Ahli. Il giocatore non ha ancora accettato”

Il Napoli sembra aver perso la corsa per Gabri Veiga, con l’Al-Ahli che ha fatto un’offerta accettata dal Celta Vigo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sembra essere stato beffato nella corsa per il talentuoso centrocampista Gabri Veiga. Nonostante gli sforzi del presidente De Laurentiis per sbloccare la trattativa, gli ostacoli contrattuali relativi ai diritti d’immagine e alle commissioni sono risultati insormontabili.

Il Corriere dello Sport riporta che l’Al-Ahli ha fatto un’offerta accettata dal Celta Vigo, pareggiando quella del Napoli di 36 milioni di euro. A 21 anni, Gabri è molto tentato dall’offerta degli arabi e sta riflettendo sulla sua decisione.

La situazione è complicata dal fatto che l’allenatore del Celta, Garcia, non sembra troppo convinto di puntare sul giocatore. Nel frattempo, il club di Vigo ha bisogno di fare cassa per intervenire sul mercato e completare la squadra.

Oggi, l’allenatore del Celta, Benitez, presenterà la partita con il Real Madrid, in programma domani al Balaidos. Sarà anche l’occasione per capire se Veiga sarà convocato e, soprattutto, per avere novità sul suo futuro.

La trattativa per Veiga è stata una delle storie più seguite di questa sessione di mercato, con il Napoli che sembrava essere in pole position per assicurarsi i servizi del giovane talento spagnolo. Tuttavia, gli ostacoli contrattuali hanno creato un impasse che ha aperto la porta all’Al-Ahli.

Veiga è vicino alla cessione, ma al momento non ha ancora accettato l’Al-Ahli. Il Napoli spera, ma rischia la beffa last-minute.