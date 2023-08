Divieto vendita bevande per le gare del Napoli: multe fino a 500 euro

Il Comune di Napoli ha vietato la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’area dello Stadio Maradona per tutta la stagione 2023/2024.

CALCIO NAPOLI. Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza per vietare la vendita di bevande in bottiglie, lattine e contenitori di vetro nella zona dello Stadio Maradona. Il divieto varrà per tutte le partite interne del Napoli nella stagione 2023/2024.

Il provvedimento, che prevede multe da 25 a 500 euro per i trasgressori, sarà in vigore dalle 3 ore prima dell’inizio della partita fino alle 2 ore dopo il termine. Le bevande potranno essere vendute solo in bicchieri di plastica leggera e di carta all’interno dello stadio.

L’area interessata dal divieto comprende le zone adiacenti l’impianto sportivo: via Cinthia, via Diocleziano, viale Augusto, via Campegna, via Marconi e via Terracina. Una misura adottata per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le partite.

I tifosi e i frequentatori degli esercizi commerciali nelle aree indicate sono incoraggiati a prendere nota di questo divieto e ad aderire alle nuove regole, per garantire che le partite del Napoli possano essere godute in un ambiente sicuro e accogliente.