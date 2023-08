Repubblica – Gabri Veiga niente Napoli, la soluzione interna à pronta

Gabri Veiga non giocherà al Napoli il giocatore ha accettato l’offerta dell’Al-Ahli e si trasferirà in Saudi Pro League.

Notizie Calcio Napoli – La vicenda Gabri Veiga ha scosso i tifosi azzurri, convinti oramai da giorni di avere in pugno il giocatore. Invece i tentennamenti, i fraintendimenti e tutte le problematiche annesse e connesse hanno permesso al club arabo di inserirsi e chiudere l’affare in pochissimo tempo, grazie ad una disponibilità economica enorme.

Napoli: chi sarà il sostituto di Gabri Veiga

Ora ci si chiede quale sarà il giocatore che prenderà il posto di Gabri Veiga. Secondo Repubblica ci sarà una soluzione interna, anche perché il mercato è quasi terminato.

Ecco quanto si può leggere sul quotidiano: “Il polacco ha deciso infatti in extremis di restare e anche così si spiegano le improvvise complicazioni nella trattativa per Gabri Veiga: il talentuoso e promettente giocatore spagnolo — 21 anni — individuato dallo scout per “fare reparto” nella zona mediana con Anguissa e Lobotka. L’affare si è arenato sul più bello […] In mezzo al campo per Rudi Garcia le soluzioni alternative sono di nuovo abbondanti.

In casa azzurra sta prendendo consistenza anche un piano B, per arricchire di una nuova soluzione (interna) il centrocampo di Garcia. Gli azzurri hanno infatti già in casa un altro gioiello: Giacomo Raspadori, che ha dimostrato di avere la duttilità e l’intelligenza tattica anche per arretrare il suo raggio di azione, in caso di necessità. Al centro dell’attacco ci sono Osimhen e Simeone, mentre il recupero di Kvaratskhelia e la concorrenza di Politano e Lozano, se il messicano resterà, riducono gli spazi sulle fasce. Per questo il jolly offensivo della Nazionale potrebbe essere arretrato nel ruolo“.