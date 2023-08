Petrazzuolo sull’affare Veiga: “Qua non siamo nati ieri, vi spiego…”

Gabri Veiga non giocherà per il Napoli ma in Saudi Pro League, saltata la trattativa con il Celta Vigo, nonostante fosse vicina alla chiusura.

Notizie Calcio Napoli – In tanti si stanno chiedendo come sia possibile che sia saltata la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Una trattativa che in tanti indicavano come blindata e praticamente chiusa oramai da giorni.

Una chiave di lettura viene offerta da Antonio Petrazzuolo che scrive: “Siccome qui non è che siamo nati ieri… Ricapitolando l’affare Gabri Veiga: le intese tra i club, e il giocatore, c’erano (volo incluso e visite). Al momento della stesura del contratto (una formalità), spunta “l’incomprensione” sulla percentuale di futura rivendita, che chiaramente cambia le carte in tavola e fa perdere tempo, dettaglio che però “si può limare”. Tempo che “magicamente” vede l’inserimento dell’Al Ahli che paga la clausola rescissoria di 40 milioni, forte del sì del 21enne. Ma parliamo ancora di calcio o siamo passati direttamente alle operazioni finanziarie fuori mercato? Sono scelte personali, per carità, ma ben vengano mille Piotr Zielinski“.