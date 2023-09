Cerchione: “Serenità ritrovata in casa Napoli, ADL ha fatto una richiesta a Garcia “

Il giornalista Luca Cerchione svela il clima sereno in casa Napoli e la richiesta specifica fatta dal club al mister Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Dopo un inizio di stagione turbolento, sembra tornato il sereno in casa Napoli. La società partenopea e il tecnico Rudi Garcia hanno avuto un chiarimento dopo il caso mediatico che ha coinvolto Victor Osimhen nelle scorse settimane.

Come riporta il giornalista Luca Cerchione, i colloqui tra il club e l’allenatore francese sono stati distesi, e l’unica richiesta fatta dalla dirigenza a Garcia è stata quella di una maggiore considerazione di Mattias Cajuste e Jesper Lindstrom.

Il Napoli, reduce dalla convincente vittoria casalinga contro l’Udinese, vuole trovare continuità di risultati per rimanere nelle zone alte della classifica. Per farlo, la società ritiene fondamentale valorizzare al meglio la rosa a disposizione. In particolare Cajuste, centrocampista svedese arrivato in estate, viene reputato un jolly prezioso per far rifiatare i titolari del reparto mediano. Mentre Lindstrom, esterno danese, è considerato più adatto di Giacomo Raspadori nel ruolo di ala destra del 4-3-3 disegnato da Garcia.

L’allenatore francese, arrivato in estate per sostituire Luciano Spalletti, sembra dunque intenzionato ad assecondare le richieste della società e concedere più spazio a Cajuste e Lindstrom nelle prossime partite. La ritrovata serenità in casa azzurra fa ben sperare i tifosi in vista del prosieguo della stagione. Il Napoli punta a tornare grande, sfruttando al massimo tutte le risorse della rosa.