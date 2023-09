Caso Osimhen, in Nigeria scende in campo il governo che accusa il Napoli: “No a Razzismo e Prese in Giro!”

Il Ministro dello Sport nigeriano è intervenuto in prima persona nella vicenda sui video TikTok relativi a Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. La polemica scatenata dai video riguardanti l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, su TikTok, ha raggiunto livelli diplomatici, con il governo nigeriano che è intervenuto direttamente nella questione. La situazione, lontana dal risolversi, ha portato il Ministro dello Sport della Nigeria, il senatore John Owan Enoh, a rilasciare una dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

“Nell’ultimo weekend, gli sviluppi provenienti da Napoli riguardo l’attaccante Victor Osimhen mi hanno profondamente rattristato”, ha dichiarato il Ministro Enoh. “Il mio ufficio sta facendo tutto il possibile per entrare in contatto direttamente con Osimhen e comprendere appieno la situazione. Siamo anche in stretto contatto con il Ministro degli Affari Esteri e con l’Ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando i canali diplomatici per indagare ulteriormente sulla questione con le autorità italiane.”

Il Ministro ha sottolineato l’impegno del governo nigeriano nel garantire il rispetto che gli atleti meritano. “Sotto questa amministrazione, ci impegniamo a garantire che i nostri sportivi ricevano il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero danneggiare le loro carriere”, ha affermato Enoh.

La situazione, che sembrava potesse placarsi, ha invece preso una piega diplomatica, gettando luce su questioni di rispetto e integrità nel mondo dello sport internazionale.