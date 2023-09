Napoli, i convocati di Garcia per Lecce: out Gollini, Juan Jesus e Rrahmani

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Lecce: out gli infortunati Gollini, Juan Jesus e Rrahmani.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Lecce, match valido per la 7a giornata di Serie A in programma domani alle ore 15:00. Il tecnico Rudi Garcia dovrà fare a meno di tre pedine importanti della rosa azzurra.

Non prenderanno infatti parte alla gara il portiere Pierluigi Gollini e i difensori Amir Rrahmani e Juan Jesus, tutti fermi ai box per infortunio. I due centrali hanno svolto terapie nell’allenamento di rifinitura di oggi.

Una tegola pesante per il Napoli, che in terra salentina dovrà vedersela con il Lecce di Marco Baroni, una delle sorprese di questo avvio di campionato. Gli azzurri sono chiamati alla prova di maturità per rimanere nelle zone nobili della classifica.

L’undici titolare schierato da Garcia vedrà dunque diverse novità rispetto alle ultime uscite, considerate le tre pesanti assenze in difesa. Il tecnico francese si affiderà al consolidato 4-3-3, con Meret tra i pali e probabile coppia centrale formata da Natan e Ostigard.

I tifosi azzurri si aspettano una prova di carattere dalla squadra partenopea per portare a casa i tre punti. Servirà concentrazione massima contro l’insidioso Lecce.

Lecce-Napoli, i convocati di Garcia

PORTIERI: Contini, Idasiak, Meret;

DIFENSORI: D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Nata, Olivera, Ostigard, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin