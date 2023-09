Alvino difende Napoli: “Accuse di razzismo vergognose, chiedete a Koulibaly”

Il giornalista Carlo Alvino respinge con forza le accuse di razzismo mosse a Napoli e al club azzurro nella vicenda Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Non si placano le polemiche attorno al caso Osimhen, con la Nigeria che punta il dito contro il Napoli accusandolo di razzismo. Un’accusa respinta con fermezza dal giornalista Carlo Alvino, voce storica del tifo azzurro.

Attraverso un post sui social, Alvino si è detto indignato per le insinuazioni mosse nei confronti della città partenopea e della sua tifoseria: “La cosa che più mi sta dando fastidio da napoletano e non da tifoso del Napoli della vicenda Osimhen è l’accusa di razzismo che viene mossa al club e alla tifoseria. Razzisti noi? Che lo chiedano a Koulibaly di tutte le battaglie fatte contro il razzismo“.

Alvino ha ricordato anche un importante riconoscimento ottenuto dal Napoli, eletto miglior club per iniziative sociali dalla UEFA nel 2019. Una storia di inclusione e lotta al razzismo, quella del club azzurro, testimoniata negli anni da gesti e prese di posizione.

Per questo il giornalista ha definito “vergognose” le accuse rivolte alla città, invitando a chiedere proprio a Koulibaly, ex leader e simbolo del Napoli, se i napoletani siano davvero razzisti. Parole nette, quelle di Alvino, per respingere con fermezza ogni insinuazione. E ribadire ancora una volta che Napoli rappresenta inclusione, accoglienza e lotta ad ogni discriminazione.