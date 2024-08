Lukaku-Napoli, ci siamo: domani visite e firma con De Laurentiis – SKY

Romelu Lukaku atteso a Roma per le visite mediche con il Napoli. L’affare è in dirittura d’arrivo: incontro con ADL per la firma. I dettagli dell’operazione.

Il Napoli è ad un passo dal colpo Romelu Lukaku. L’attaccante belga è pronto a vestire l’azzurro, con le visite mediche programmate per domani a Roma.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, conferma l’imminente arrivo del bomber:

“Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Napoli. Le parti stanno definendo i dettagli finali per l’accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto dell’attaccante belga.”

Il countdown è iniziato. Di Marzio aggiunge:

“L’accordo finale tra il Napoli e l’entourage di Romelu Lukaku è ormai definito. Già in giornata dovrebbe arrivare l’intesa totale. Una volta raggiunta, domani in mattinata l’attaccante arriverà a Roma, svolgerà le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per firmare con il Napoli.”

I termini dell’affare Lukaku-Napoli sono stati svelati:

“Come raccontato, il Napoli ingaggierà l’attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro.”

Il Napoli non si ferma a Lukaku. Di Marzio rivela altri obiettivi di mercato:

“Il Napoli, intanto, sta definendo l’operazione Scott McTominay con il Manchester United e sta lavorando anche per Ebimbe dell’Eintracht Francoforte.” Ha concluso il giornalista di Sky Sport.