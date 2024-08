Il Napoli ha risolto gli ultimi dettagli per l’arrivo di McTominay. Il centrocampista del Manchester United è atteso per visite mediche e firma.

Il Napoli ha superato gli ultimi ostacoli per l’acquisto di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Manchester United è ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, conferma il buon esito della trattativa:

“Ci siamo per il passaggio del classe 1996 al Napoli: ultimi dettagli in via di risoluzione con gli agenti sul contratto del giocatore e le commissioni. Anche McTominay, come Lukaku, è quindi pronto a raggiungere l’Italia nelle prossime ore per le visite mediche.”

Secondo il Manchester Evening News, McTominay potrebbe sottoporsi alle visite mediche già domani. Il quotidiano inglese riporta:

“Scott McTominay potrebbe sottoporsi domani alle visite mediche in Italia, in vista del suo passaggio al Napoli per 25 milioni di sterline. Il centrocampista scozzese è entusiasta di giocare in un nuovo campionato ed è una richiesta del tecnico del Napoli Antonio Conte.”

Il Manchester United, inizialmente riluttante, ha infine accettato l’offerta del Napoli per McTominay rappresenta un rinforzo importante per il centrocampo di Conte.

I regolamenti sulla redditività e sostenibilità della Premier League incentivano anche la vendita di giocatori delle giovanili, che vengono registrati come puro profitto nei libri contabili per l’anno finanziario. questo ha agenvolato la trattativa con il club di De Laurentiis.