Gaetano verso il ritorno al Cagliari: affare in chiusura – SKY

Il Napoli e il Cagliari sono vicini all’accordo per il ritorno di Gianluca Gaetano in Sardegna. La trattativa è in fase avanzata.

Il Napoli si prepara a salutare nuovamente Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000, appena reintegrato da Antonio Conte, sembra destinato a fare ritorno al Cagliari.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, rivela i dettagli dell’operazione:

“Prosegue spedita la trattativa per riportare Gianluca Gaetano al Cagliari. Le parti sono sempre più vicine sulla base di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’obbligo sarebbe garantito.”

Gaetano, reduce dall’esperienza in prestito proprio in Sardegna, potrebbe presto fare le valigie. Di Marzio aggiunge:

“Il centrocampista classe 2000 è rientrato a Napoli proprio da Cagliari, dopo la fine della sua esperienza in prestito in rossoblù, e il club sardo sta continuando a insistere per provare a riportarlo in Sardegna. L’operazione è sempre più vicina alla chiusura.”

Il ds Giovanni Manna, sta lavorando per sfoltire la rosa. Oltre a Gaetano, altri giocatori potrebbero lasciare il club: Osimhen, Mario Rui e Folorunsho sono tra i possibili partenti.

L’affare Gaetano-Cagliari sembra ormai in dirittura d’arrivo; i tifosi sardi possono prepararsi a riaccogliere il talentuoso centrocampista per la prossima stagione.