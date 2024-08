Chelsea, offerta lampo per Osimhen: vuole beffare il PSG

Il Chelsea prepara un’offerta ufficiale per Victor Osimhen del Napoli. Gianluca Di Marzio rivela: i Blues vogliono anticipare il PSG nella corsa al bomber nigeriano.

Il Chelsea si muove con decisione per Victor Osimhen. Il club londinese è pronto a sferrare l’attacco decisivo per il bomber del Napoli, tentando di bruciare sul tempo il PSG.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato l’imminente mossa dei Blues:

“Il Chelsea vuole anticipare il PSG per Victor Osimhen e fare in questi minuti/ore una prima offerta ufficiale alla SSC Napoli e all’agente del giocatore.”

Sul suo portale online, Di Marzio ha aggiunto ulteriori dettagli:

“Il Chelsea vuole anticipare il PSG per Victor Osimhen. Gli inglesi, in queste ore, vogliono presentare una prima offerta ufficiale al Napoli e all’agente dell’attaccante nigeriano. Da vedere se ci saranno le condizioni per trovare l’intesa tra le tre parti in causa.”

La mossa del Chelsea potrebbe scompaginare i piani del PSG, finora considerato in pole position per l’acquisto di Osimhen. Il club di De Laurentiis si trova ora di fronte a una possibile asta tra i due giganti europei.

L’offerta dei Blues potrebbe arrivare nelle prossime ore, mettendo pressione sia al Napoli che al giocatore. Resta da vedere se questa mossa anticiperà effettivamente il PSG e se sarà sufficiente per convincere tutte le parti in causa.