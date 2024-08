Chelsea pronto all’assalto per Osimhen: Pedullà svela la cifra

Alfredo Pedullà rivela: il Chelsea potrebbe offrire oltre 70 milioni per Victor Osimhen del Napoli. Svolta nella trattativa.

Il Chelsea si prepara a sferrare l’attacco decisivo per Victor Osimhen. Secondo Alfredo Pedullà, i Blues sono pronti a mettere sul piatto una cifra importante per strappare il bomber nigeriano al Napoli.

Sul suo sito, Pedullà ha scritto: “Situazione da seguire nelle prossime ore considerato che Osimhen resta assolutamente collegato al Chelsea, come se quella missione a Londra fosse premonitrice.”

Il giornalista ha poi svelato la possibile cifra dell’offerta:

“L’Al Ahli si era spinto oltre i 70 milioni e i Blues possono proporre quella cifra in modo da permettere al Napoli di risolvere il quiz dell’estate.”

Pedullà sottolinea come il PSG, dato per favorito, sembri ora defilato: “Il Paris Saint-Germain non si è mai materializzato.”

Un elemento chiave della trattativa potrebbe essere l’ingaggio offerto a Osimhen:

“Magari dopo aver fatto una congrua offerta di ingaggio, uno dei motivi che avevamo messo la situazione in stand-by.”

Il giornalista conclude con un’anticipazione: “Ora il Chelsea torna in avanscoperta…”

Secondo l’esperto di calciomercato di Sportitalia, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire oltre 70 milioni al Napoli. Nelle prossime ore, stando al giornalista, la situazione Osimhen potrebbe sbloccarsi.