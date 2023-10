SKY – Napoli-Milan, le ultime di formazione: Elmas titolare, Raspadori favorito su Simeone

In vista di Napoli-Milan, secondo Sky Elmas dovrebbe partire titolare e in attacco Raspadori è in vantaggio su Simeone per affiancare Kvaratskhelia.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la sfida di campionato contro il Milan di Stefano Pioli, posticipo della giornata numero dieci della Serie A. Rudi Garcia sembrerebbe avere recuperato il centrocampista Anguissa. Il nazionale del Camerun, tuttavia, probabilmente avrà al massimo un posto in panchina.

In difesa, come riporta la redazione sportiva di SKY, Natan sta crescendo tantissimo nelle ultime settimane e sarà titolare al centro insieme ad Amir Rrahmani. In mezzo al campo invece c’è Elmas che scalpita e dovrebbe sostituire Cajuste. Davanti, il solito duello tra Raspadori e Simeone. L’ex Sassuolo ha sempre avuto spazio da quando il Napoli ha perso Victor Osimhen per infortunio. Il centravanti italiano, a meno di sorprese, va quindi verso la conferma.

Questa di conseguenza la probabile formazione del Napoli anti-Milan:

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui

: Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui Centrocampisti : Zielinski, Lobotka, Elmas

: Zielinski, Lobotka, Elmas Attaccanti: Kvaratskhelia, Raspadori, Politano

La partita si preannuncia come una delle più emozionanti della stagione, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare punti preziosi per la classifica. Il Napoli, in particolare, vuole continuare la sua striscia di vittorie, mentre il Milan cerca di rimanere in cima alla classifica.

