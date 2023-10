Garcia può sorridere, buone notizie dalla seduta pomeridiana: Anguissa recuperato

Buone notizie dalla seduta pomeridiana del Napoli a Castel Volturno: Anguissa totalmente recuperato e pronto per la sfida con il Milan.

Nel pomeriggio al SSCN Konami Training Center, il Napoli ha compiuto passi importanti nella preparazione per la sfida contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona. Una notizia eccellente per il tecnico azzurro Rudi Garcia: Zambo Anguissa è tornato in squadra dopo essersi completamente ripreso.

Dopo una fase iniziale di attivazione, la squadra ha concentrato il suo lavoro sulla tecnica di possesso palla e sulle tattiche di gioco sul campo 2. Successivamente, gli azzurri si sono trasferiti sul campo 1, dove hanno disputato una partita a campo ridotto, mostrando grande determinazione e spirito di squadra. La sessione si è conclusa con un’intensa esercitazione di finalizzazione sui campi di Castel Volturno, sottolineando l’impegno della squadra nel perfezionare le proprie abilità in vista dell’importante scontro con il Milan.

Una nota di gioia per il tecnico Rudi Garcia è rappresentata dal ritorno di Zambo Anguissa, che ha partecipato all’intera sessione in gruppo, dimostrando il suo completo recupero. La sua presenza in squadra è fondamentale per il Napoli, e Garcia potrebbe decidere di schierarlo dall’inizio nella sfida contro i rossoneri domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta alle ore 20,45.