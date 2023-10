PRONOSTICI NAPOLI – MILAN, SI RIACCENDE LA SFIDA TRA QUESTE DUE GRANDI SQUADRE

Torna una rivalità ad accendere l’entusiasmo dei tifosi partenopei: è tempo di Napoli – Milan!

Un revival di quella che fu una grandissima sfida a cavallo tra anni ottanta e novanta quella tra campani e meneghini. Una partita che, senza paura di essere smentiti, può essere definita come una delle sfide più sentite assieme a quella contro i bianconeri della Juve.

Nella passata stagione azzurri e rossoneri si sono resi protagonisti di diverse partite con il Diavolo che ha spesso prevalso: nel match d’andata in campionato ha vinto il Napoli, in striscia positiva a San Siro, ma poi al Maradona il Milan ha rifilato quattro reti in campionato ed ottenuto il pass per le semifinali in Champions.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha probabilmente scoperto in che modo si blocca la forza degli azzurri, ma questo è un nuovo campionato, e peraltro il Napoli ha pure cambiato il proprio allenatore passando da Luciano Spalletti a Rudi Garcia.

Andiamo a scoprire quindi, nel paragrafo che segue, tutto quello che c’è da sapere sugli stati di forma e i modelli di gioco delle due compagini: resta sintonizzato per non perderti tutte le info sui pronostici di Napoli – Milan.

IL MILAN SA COME FERMARE IL NAPOLI, FORSE…

Che quella rossonera sia una squadra forte e talentuosa lo dicono i numeri: squadra da primi 4 posti d’Europa e campione d’Italia appena 2 stagioni fa, va assolutamente rispettata.

Lo stile di gioco del Diavolo è tendenzialmente molto europeo ed offensivo, con Pioli che ha varato un nuovo modulo, il 4-3-3, per far rendere al meglio i nuovi centrocampisti Reijnders e Loftus-Cheek.

Il Napoli utilizza un modulo speculare, per cui ci saranno molti duelli uno contro uno, dove crediamo che chi avrà la meglio potrà dire la sua con maggior forza in termini di risultato finale.

Il Napoli risponde a questo centrocampo rossonero con un trio fantastico: Zielinski, Lobotka e Anguissa sono unici e i partenopei hanno anche aggiunto delle riserve di qualità…

Vediamo adesso le quote per il match e concludiamo con una riflessione sui pronostici Napoli – Milan.

PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: AZZURRI LEGGERMENTE FAVORITI DAI BOOKMAKER

Napoli Pareggio Milan 2.23 3.40 3.24

Questa sarà una partita dove il fattore campo, inevitabilmente, si farà sentire in termini di risultato.

Le squadre sono all’incirca sullo stesso livello, e il fatto che gli azzurri potranno godere della spinta del proprio pubblico è una discriminante da tenere altamente in considerazione, per cui la squadra di Rudi Garcia è data come vincente con una quota pari a 2.23.

Dall’altra parte, una vittoria dei milanisti, è offerta a 3.24, ed infine il risultato di pareggio offre buone possibilità, con una quota pari a 3.40.

Uno di quei match dove gli episodi fanno la differenza e dove ogni singolo duello, in ogni zona del campo, potrà determinare e fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta: il Napoli parte leggermente avanti, ma non bisogna sottovalutare la forza e l’ambizione di questo nuovo Milan targato Pioli 2.0.