Panchina Napoli, Cammaroto: “De Zerbi piace molto, ma occhio a altri due profili interessanti”

In un recente editoriale su Napolimagazine, Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, ha svelato le ultime indiscrezioni riguardanti la futura panchina del Napoli.

Secondo le sue fonti, il presidente Aurelio De Laurentiis sta pianificando il futuro con attenzione, considerando diverse opzioni al di fuori del già noto Antonio Conte.

“Mi arrivano spifferi importanti su quello che potrebbe essere lo scenario per la panchina, non in questa stagione ma nella prossima. Antonio Conte costa tanto, troppo, e difficilmente sarà ancora lui l’obiettivo, dopo il no di queste settimane, che fa seguito ad altri no precedenti. Aurelio De Laurentiis non ama tornare sul luogo del “delitto” e lo ha dimostrato già tante volte”.

Cammaroto ha rivelato come, nonostante il rifiuto dello scorso anno, il nome di Roberto De Zerbi sia emerso come una possibile scelta. Inoltre, sembra che il club azzurro stia esplorando anche profili emergenti, tra cui Stefano Dionisi e l’italiano d’Albione, Enzo Maresca. Quest’ultimo, attualmente vice di Pep Guardiola e in grande spolvero con il Leicester nella seconda divisione inglese, sembra essere particolarmente gradito alla dirigenza partenopea.

“Caso a parte ad oggi soltanto Roberto De Zerbi che, è vero, non ha accettato la scorsa estate ma non è uscito dai radar partenopei e continua a piacere molto al Napoli. Mi risulta che la società azzurra starebbe valutando profili emergenti come Stefano Dionisi e soprattutto è entrato nella lista del futuro “casting” anche l’italiano d’Albione, Enzo Maresca. E’ l’ex vice di Pep Guardiola e a Leicester sta stravincendo il campionato di seconda divisione inglese”.

Cammaroto ha spiegato: “L’ex juventino sta volando verso la promozione in Premier League. Con 11 vittorie su 12 partite e un record impressionante di gol segnati, è indubbiamente una scelta intrigante per il futuro del Napoli. È importante notare che al momento queste sono solo idee, ma i dirigenti stanno seguendo da vicino anche questo percorso.”