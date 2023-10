SSC Napoli e Activision annunciano partnership per Call of Duty: Modern Warfare III

La SSC Napoli e il gigante dei videogiochi Activision Blizzard annunciano una partnership per Call of Duty: Modern Warfare III.

ESPORT. Il mondo del calcio e quello dei videogiochi stanno per fondersi in un modo mai visto prima. SSC Napoli, uno dei club di calcio più prestigiosi, e Call of Duty, la celebre serie di videogiochi, hanno annunciato una partnership unica nel suo genere. Questa collaborazione mira a creare un ponte tra due comunità globali, offrendo nuove opportunità per gli appassionati di entrambi i mondi.

SSC Napoli, noto per la sua storia gloriosa e la sua base di tifosi appassionati, è entusiasta di questa nuova avventura nel mondo degli esports. Questa mossa riflette l’ambizione del club di rimanere all’avanguardia e di esplorare nuovi modi per coinvolgere i suoi fan.

Dall’altro lato, Call of Duty, una creazione di Activision, ha dominato l’industria del gaming per anni. La nuova partnership vedrà il marchio Call of Duty integrato in vari aspetti del SSC Napoli, offrendo ai fan accesso a contenuti esclusivi e esperienze uniche.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha espresso il suo entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando come sia parte della strategia di marketing globale del club. Angela Dickson, vicepresidente della Call of Duty Franchise, ha elogiato il Napoli per la sua passione e il suo spirito competitivo, evidenziando la sinergia tra le due entità.

La partnership promette di portare una serie di contenuti ed eventi esclusivi, e i fan sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa collaborazione entusiasmante.

SSC Napoli e Call of Duty insieme: il team Di Lorenzo batte quello di Osimhen nella sfida virtuale

Su YouTube è stato pubblicato un video che vede protagonisti alcuni giocatori del Napoli in una sfida a Call of Duty: Modern Warfare III. Il team capitanato da Di Lorenzo con Kvaratskhelia e Ostigard ha affrontato la squadra guidata da Osimhen con Elmas e Simeone nella modalità multigiocatore.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il Team Di Lorenzo in questo emozionante derby virtuale tra compagni di squadra, a testimonianza del continuo coinvolgimento dei calciatori azzurri nelle attività legate alla partnership con Activision.

Call of Duty Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Tutto quello che devi sapere sulla Beta e i festeggiamenti per i 20 anni della serie.

Dal suo debutto nel 2003, Call of Duty ha ridefinito il panorama dei videogiochi, diventando una delle serie più amate e giocate al mondo. Con storie avvincenti, grafica all’avanguardia e un gameplay che ha conquistato milioni, la serie è pronta a sorprendere ancora con Modern Warfare 3.

La Beta di Modern Warfare 3

La beta multiplayer di Modern Warfare 3 è l’occasione perfetta per i giocatori di immergersi nel nuovo capitolo prima del suo lancio ufficiale il 10 novembre. Questa beta permetterà di esplorare nuove mappe, testare le ultime armi e sperimentare tutte le nuove funzionalità che il gioco ha da offrire. Se sei impaziente di scoprire cosa ti riserva Modern Warfare 3, segna sul calendario le date della beta e preparati a un’esperienza di gioco senza precedenti.

La beta di Modern Warfare 3 sarà inizialmente disponibile in esclusiva per i giocatori PlayStation, per poi essere aperta a tutti. Ecco il calendario dettagliato:

6-7 Ottobre: Accesso anticipato alla beta di MW3 per PlayStation

8-10 Ottobre: Beta aperta di MW3 per PlayStation

12-13 Ottobre: Accesso anticipato alla beta di MW3 per Xbox & PC + Beta aperta per PlayStation

14-16 Ottobre: Beta aperta di MW3 su tutte le piattaforme

La beta inizierà e terminerà alle 10:00 PT / 13:00 ET / 18:00 UK nelle date sopra indicate.

L’evento Call of Duty Next e i 20 anni di Call of Duty

L’attesa per l’evento Call of Duty Next è palpabile. Dopo aver avuto un’anteprima del gameplay grazie ai creatori di contenuti, i giocatori avranno l’opportunità di provare di persona il gioco attraverso la beta. Questa offrirà una selezione di mappe e armi, dando un’idea di cosa aspettarsi dal multiplayer nel 2023.

Inoltre, in occasione del 20° anniversario di Call of Duty, Activision ha annunciato premi in-game giornalieri gratuiti. Questi premi saranno disponibili in MW2, Warzone e MW3.

L’evento Call of Duty Next ha anche fornito una panoramica dettagliata su MW3 e Warzone, rivelando dettagli sulla Beta, sulla modalità Zombies e sul ritorno di Rebirth Island e Fortnue’s Keep in Warzone.

20 anni di Call of Duty: Una celebrazione epica

Per celebrare due decenni di successi, Activision ha deciso di viziare i suoi giocatori con premi in-game esclusivi. Accedendo quotidianamente al gioco, avrai la possibilità di ottenere premi unici per MW2, Warzone e MW3. Una maniera speciale per ringraziare una community che ha sostenuto e amato Call of Duty per tutti questi anni.