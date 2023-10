Osimhen cuore d’oro, dedica da brividi per il primo compleanno della figlia

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha condiviso un’emozionante dedica per il primo compleanno della figlia.

Victor Osimhen, l’attaccante simbolo del Napoli e amato in tutta Europa, ha condiviso oggi un messaggio commovente per celebrare il primo compleanno della sua adorabile bambina. Il calciatore nigeriano, noto per la sua riservatezza, si è aperto con i suoi fan su Instagram, rivelando un lato più tenero e affettuoso di sé. Di seguito il post dedicato alla figlia:

“Oggi è un anno che Dio mi ha benedetto con una bellissima e adorabile bambina. Conto questa benedizione ogni giorno, vederti crescere giorno dopo giorno è di per sé un bello spettacolo. Dio continuerà a guidarti attraverso il viaggio della vita. Buon primo compleanno angelo mio”.

Victor Osimhen, da anni protagonista nel calcio europeo e uno dei pilastri del Napoli, ha dimostrato di essere un implacabile goleador, ma al di là del campo da gioco, è anche un padre premuroso e amorevole. La sua dolce dedica alla figlia, condivisa su Instagram, ha toccato i cuori dei suoi fan, mostrando un lato tenero e affettuoso di uno degli atleti più rispettati nel mondo del calcio.