Maksimovic: “I napoletani temevano l’arrivo di Ancelotti per un motivo”

L’ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, si è soffermato sulla sua esperienza in azzurro con la guida di Carlo Ancelotti.

Nel corso di un’intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com, l’ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, ha condiviso i dettagli della sua esperienza con l’allenatore Carlo Ancelotti, rivelando un’iniziale timidezza da parte dei tifosi partenopei.

“Il mio miglior periodo a Napoli è stato con Ancelotti. Come allenatore sappiamo tutti quanto ha vinto, ma anche a livello umano è sempre stato un signore. Quando è arrivato a Napoli il primo anno, dopo Sarri, tutti pensavano che avrebbe faticato. Ancelotti ha vinto tanto ma ha sempre allenato grandi squadre, con grandi giocatori”.

Maksimovic ha poi aggiunto: “Addirittura, la gente temeva che il Napoli non sarebbe arrivato nemmeno in Champions League. A fine stagione, invece, abbiamo finito al secondo posto, con dieci punti di vantaggio sull’Atalanta terza. Abbiamo giocato un bel calcio e siamo stati mentalmente sereni in tutte le partite. Mi ha stupito come in molte situazioni lui riuscisse sempre a dire la parola giusta per risolvere il problema. Io lo posso solo ringraziare per tutto quello che ha fatto per me in quel periodo”.