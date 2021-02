SKY – Napoli-Granada: Gattuso ha scelto il modulo, tandem in attacco

Napoli-Granada: Gennaro Gattuso ha deciso di puntare sul modulo con Zielinski trequartista e Politano con Insigne in tandem offensivo.

Ultimissime Calcio Napoli – Gattuso ha scelto il modulo 3-4-1-2 per Napoli-Granada match di Europa League in programma alle 18.55. Il terzetto difensivo sarà formato da Maksimovic, Koulibaly e Rrahmani davanti a Meret, mentre a centrocampo Elmas e Di Lorenzo andranno sulle fasce, con Bakayoko e Ruiz centrali. Attacco del tutto inedito con Zielinski sulla trequarti a suggerire per Politano e Insigne. Inizialmente Dries Mertens, regolarmente convocato, andrà in panchina. Il belga è reduce da un lungo stop e non ha molti minuti nelle gambe, dato che si è allenato solo due giorni con la squadra.

Nel modulo 3-4-1-2 di Gattuso per Napoli-Granada non ci sono punte centrali. Il tecnico si gioca la qualificazione al turno successivo con molte assenze, tra cui quelle di due attaccanti come Petagna e Osimhen, a cui si aggiunge quella di Lozano per il reparto avanzato. Daranno ancora forfait anche Demme e Manolas. Non sarà affatto semplice per il Napoli riuscire a ribaltare il risultato, dato che gli azzurri all’andato hanno perso per 2-0 e nemmeno i bookmaker credono ad un passaggio del turno.

Napoli-Granada: probabili formazioni

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Fabian Ruiz,

Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Rui Silva; Folquier, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons,

Montoro; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez