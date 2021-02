“Il Napoli batte il Granada ma qualificazione a rischio” le quote dei bookmaker

Il Napoli riuscirà a battere Granada ma la qualificazione agli Ottavi di Europa League è comunque a rischio per gli uomini di Gattuso.

Le agenzie di scommesse, ci credono il Napoli può battere il Granada allo stadio Diego Armando Maradona. Nonostante le difficoltà i principali bookmaker vedono la squadra di Gattuso vincente con gli spagnoli. Il tecnico del Napoli deve fare a meno di Osimhen, Petagna e Lozano in attacco ed ha Mertens che può giocare al massimo mezz’ora come ha confermato Gattuso in conferenza stampa, in cui si è assunto tutte le responsabilità della crisi partenopea.

Napoli qualificato: le quote

I bookmaker sono molto fiduciosi e quotano la vittoria del Napoli a 1,60 mentre il 2 del Granada viene quotato a 5,70. Molto differenti invece le previsioni su un ribaltamento totale del risultato, tale da vedere il Napoli qualificato al turno successivo di Europa League. Per le agenzie il passaggio del turno degli spagnoli è dato 1,23 mentre quello del Napoli viene quotato a 6,60. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il fatto che il Napoli negli ultimi sei match non abbia mai vinto segnando due gol sono sicuramente indicatori negativi. Solo con l’Atalanta il Napoli è riuscito a segnare due gol, ma in quel caso ne ha subiti quattro da parte dell’Atalanta.

I bookmaker quotano anche il risultato esatto il 2-0 del Napoli viene dato a 8,74, con questo risultato Insigne e compagni andrebbero ai supplementari. Il 3-0 per la qualificazione diretta viene quotato a 13,05, mentre il 4-1 vola 26,55.