Mandarini: “Gattuso esonerato se perde con il Granada. Mertens e Osimhen vi dico tutto”

Gattuso via se perde con il Granada.

Napoli-Granada sarà una partita da dentro o fuori per Gennaro Gattuso. Lo afferma Fabio Mandarini, giornalista ed inviato del Corriere dello Sport, ai microfoni di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC.

Secondo Fabio Mandarini:

L’inviato del Corriere dello Sport aggiunge :

“Il Napoli non ha al momento molte chance di centrare la Champions League in campionato. Pertanto, arrivare in fondo all’Europa League attuale potrebbe rappresentare la maggior possibilità di qualificarsi alla massima competizione continentale in vista della prossima stagione”.