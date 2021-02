Napoli: il report da Castel Volturno, Ospina e Petagna lavorano in campo. Le ultmime su Demme e Lozano

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista della sfida con il Granada, ancora tanti i giocatori che hanno svolto lavoro personalizzato.

Il Napoli si avvia verso la partita col Granada allo Stadio Diego Armando Maradona di giovedì 25 febbraio, ancora con tanti assenti. Il report dell’allenamento a Castel Volturno segnala Hysaj ancora a lavoro in palestra, mentre Demme ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte in gruppo. Il centrocampista non è ancora pronto per giocare col Granada e si spera di recuperarlo almeno per la sfida col Benevento. Come viene riportato dal sito ufficiale della società partenopea Ospina e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Mentre Lozano e Manolas si sono sottoposti a terapie e lavoro personalizzato sul campo, ancora riposo Osimhen. Il resto del gruppo si è allenato con una prima fase di torelli e esercizi sulla velocità. Successivamente lavoro tattico ed esercitazioni sui calci piazzati.