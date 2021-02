Calciomercato Napoli: occhi su una stellina di Premier League

Il Napoli sta seguendo Pascal Struijk difensore di 21 anni di proprietà del Leeds United, club che milita in Premier League.

C’è tanta concorrenza per Pascal Struijk difensore di 21 anni del Leeds che piace molto al Napoli ma anche ad altri club. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il giocatore è entrato nel mirino della dirigenza partenopea che sta puntando ad un rinnovamento per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vorrebbe ricominciare da giovani interessanti. Struijk si sta mettendo in evidenza in questa stagione con il Leeds, ecco perché su di lui si è fiondato già il Leicester ed altri club di Premier League.

Il Napoli continua a seguire le prestazioni di Struijk ma c’è da capire chi porterà avanti una eventuale trattativa. La posizione di Cristiano Giuntoli è traballante, tanto che si parla di un suo possibile sostituto. Molte indiscrezioni vogliono Aurelio De Laurentiis intenzionato a rivoluzionare l’area tecnica nella prossima stagione, mandando via sia il direttore sportivo sia l’allenatore. Una cosa che il patron del Napoli ha fatto già con il Bari, altra squadra controllata dalla famiglia De Laurentiis. A Giuntoli vengono contestati acquisti sbagliati che fino ad ora non hanno dato il rendimento che De Laurentiis si attendeva.