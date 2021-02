Il Mattino – Petrachi nuovo ds del Napoli. Giuntoli verso l’addio

Gianluca Petrachi è stato individuato come nuovo direttore sportivo del Napoli, secondo Il Mattino è l’uomo scelto da De Laurentiis.

C’è aria di rivoluzione in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis che è pronto cambiare completamente l’area tecnica con gli addii di Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo. Il Napoli dome nuovo ds punterebbe su Gianluca Petrachi, almeno stando alle indiscrezioni riportate da Il Mattino. Il rapporto tra Giuntoli e De Laurentiis è ai minimi termini. Al dirigente ex Carpi vengono imputate scelte di mercato sbagliate, calciatori acquistati ad un prezzo molto alto ma che non hanno dato il rendimento sperato.

Giuntoli col Napoli ha un contratto fino al 2024 ecco perché continua a mostrare fiducia, se De Laurentiis vorrà mandarlo via dovrà continuare a pagarlo. E’ chiaro però che qualcosa tra il direttore sportivo e De Laurentiis si sia rotto, le dichiarazioni di Giuntoli sembrano sempre più di facciata. Allora il Napoli si è messo a caccia di un nuovo ds con Petrachi che sembra essere l’uomo giusto per la piazza napoletana. Ha operato già in ambienti molto caldi come Torino, ma soprattutto Roma. Al momento è il nome più gettonato, anche se De Laurentiis vorrebbe convincere Benitez a supervisionare il progetto tecnico, ma lo spagnolo ha ancora voglia di allenare.ù