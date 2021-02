Marolda: “Gattuso fuori dai progetti. Il futuro è Benitez con un giovane allenatore”

Rafa Benitez e un giovane allenatore per rilanciare il Napoli.

Ciccio Marolda, giornalista del corriere dello sport, durante la trasmissione “il Bello del calcio” ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta e ha rivelato le idee della società partenopea per il prossimo futuro:

“Da almeno un mese per me Gattuso non è più l’allenatore del Napoli, in campo non c’è logica e gioco da tutto questo tempo. C’è anche una rottura incredibile con il club, quindi mi domando se ci sia ancora il tempo per trovare un rimedio.

L’idea è quella di Benitez come direttore tecnico a cui affiancare un allenatore giovane in panchina, ma bisogna far presto e non far passare più di altri 7-8 giorni con il manager spagnolo“.

Marolda ha poi aggiunto: “L’indecisione del presidente Aurelio De Laurentiis sta diventando immobilismo e questo sta peggiorando le cose, il presidente deve prendersi la responsabilità di intervenire come ha fatto in passato.

Il silenzio stampa non serve, bisogna parlare ed intervenire, decidere se andare avanti con Gattuso oppure no. So che è complicato, ma il Napoli secondo me deve cambiare visto il trend negativo di questa fase“, ha concluso il giornalista Ciccio Marolda.