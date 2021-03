Hamisk: “Napoli nel mio cuore, è la mia casa. Che emozione quella telefonata con Maradona”

Marek Hamsik non dimentica Napoli, ai microfoni di Discovery Plus Sweden il centrocampista Slovacco manda messaggi d’amore alla piazza partenopea.

“Napoli è nel mio cuore” Marek Hamsik ai microfoni di Discovery Plus Sweden , parla della sua esperienza in azzurro. Il centrocampista slovacco da poco passato al Goteborg non dimentica il suo passato e lancia messaggi d’affetto al popolo partenopeo.

“Napoli ha un posto speciale nel mio cuore, è la mia seconda casa, ho grandi numeri con quel club. Ho cercato di restare il più a lungo possibile, tante volte ho ricevuto offerte per poter andare via, ma non ci ho mai pensato. Sono contento di aver fatto quella scelta”.

Marek Hamisk nel corso dell’intervista a Discovery Plus Sweden ha parlato anche di Diego Armando Maradona:

“Io e Maradona siamo due leggende per Napoli? Quando ho raggiunto il suo record di gol con il Napoli ci siamo sentiti al telefono, abbiamo parlato, e poi ci siamo scambiati le maglie, è stato bellissimo. Ho la sua maglia firmata a casa, è stato fantastico. Diego è stato uno dei giocatori più forti di sempre, quando vedevo i suoi video in tv o su Youtube rimanevo impressionato perché faceva sempre cose incredibili.

Hamsik lancia la sfida a Ibra

“A 33 anni la carriera è quasi finita? Non è vero, guardate Ibra, è incredibile. Lui è un eroe per i ragazzini svedesi. Ha un fisico fantastico, sta facendo una stagione incredibile con il Milan. Ho sentito che vuole tornare in Nazionale, mi piacerebbe affrontarlo agli Europei”.

Ecco il video del messaggio d’amore a Napoli di Marek Hamsik ai microfoni di Discovery Plus Sweden