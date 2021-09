Napoli-Spartak Mosca, Insigne: “Che emozione le 400 presenze in azzurro. Siamo un gruppo forte e vogliamo fare strada in Europa”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-SPartak Mosca: “Brucia ancora non essere in Champions ma l’Europa League è un obiettivo importante”.

INSIGNE SU NAPOLI-SPARTAK MOSCA

“Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla vittoria”.

Luciano Spalletti: “Abbiamo parlato tanto, ma sono cose che rimangono tra noi. Non solo con me, parla con tutta la squadra per tirare fuori da ognuno di noi un potenziale che abbiamo sempre avuto. Ho un ottimo rapporto”.

Champions e campionato: “A noi brucia ancora non essere in Champions League. L’anno scorso dovevamo farcela, non l’abbiamo fatto e siamo arrabbiati ancora. Quindi innanzi tutto proveremo ad entrare tra le prime 4. L’anno scorso qualcosina ci è mancato, come la cattiveria, io in primis. Spalletti sapeva della nostra forza, della qualità della rosa e sta lavorando proprio su questa cattiveria. Io, Koulibaly, Dries Mertens e il mister stiamo provando a spronare tutti i compagni. Io in campo mi diverto. Era parecchio che non mi divertivo, anche in allenamento. E questo è importante perché se è così faremo grandi cose”.

OSIMHEN INCREDIBILE

Insigne su Napoli-Spartak Mosca ha poi aggiunto:

Europa League: “Sapevamo che a Leicester sarebbe stata dura. Affrontavamo una grande squadra che ha calciatori forti. Siamo arrivati lì e, anche se sotto 2-0, siamo stati bravi a rimanere calmi, in partita e ottenere il pareggio. Questo punto può essere molto utile, ora ci aspetta un’altra grande partita domani. Lo Spartak ha perso solo al 90′ dopo una gara dominata, dovremo dare il 300%. E’ presto dire ora dove possiamo arrivare. Dobbiamo goderci il momento, stare sereni e preparare ogni partita al meglio. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni e l’Europa League è una competizione a cui teniamo”.

Osimhen: “Conosciamo le sue potenzialità e si vedono anche in allenamento, è davvero incredibile. Lui vuole sempre fare il massimo e fare gol, noi cercheremo di aiutarlo. Più lui fa gol più a noi va bene. Non dobbiamo però mettergli pressione addosso, è giovane, fortissimo, può ancora migliorare e non dobbiamo fare troppi paragoni. Farà tanto per il Napoli”. Ha concluso Insigne su Napoli-Spartak Mosca.

LEGGI ANCHE