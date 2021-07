Insigne ed il rinnovo, De Laurentiis vuole farne una bandiera: ma c’è un grande problema

Il rinnovo di Lorenzo Insigne le ultime novità dopo la conferenza stampa di De Laurentiis. Il presidente del Napoli non si è voluto sbilanciare del tutto, ma tra le righe è stato chiaro: “Bisogna fare un sacrificio e nessuno è incedibile”. Il patron del Napoli ha indicato la strada: ridimensionamento ad ogni costo. Si parte da questo concetto, dettato dalla pandemia, dalla crisi economica e dalla mancata qualificazione alla Champions League che diventa anche una sorta di alibi per vendere qualche pezzo pregiato. Tra questi c’è Lorenzo Insigne il cui rinnovo col Napoli non è stato nemmeno ancora discusso, per stessa ammissione del patron della SSCN.

Rinnovo Insigne: la prospettiva di De Laurentiis

Ecco quanto scrive Il Mattino su una vicenda che potrebbe essere ancora molto lunga:

Si parte dai 4,5 milioni di euro netti che il talento azzurro ha guadagnato negli ultimi 4 anni. È evidente, che il Napoli non può proporre un prolungamento alla stessa cifra. Ma De Laurentiis è chiaro: vorrebbe tenere Insigne fino alla fine della sua carriera, farne la bandiera ed è convinto che anche questo desiderio – condiviso da Lorenzo – di voler continuare a vestire la maglia del Napoli sarà il viatico migliore per trovare una intesa. Ma non a 4,5 milioni di euro. Molto di meno. Quanto di meno, lo vedranno De Laurentiis e Pisacane, l’agente di Insigne. Che certo non farà i salti mortali all’idea di dover rivedere al ribasso il proprio stipendio. Ma l’impressione è che il Napoli non potrà far crescere molto l’asticella della propria offerta. Situazione, insomma, non semplice.

