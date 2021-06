SKY – Napoli su Vaclik c’è già un preaccordo con il club di De Laurentiis

Il Napoli ha bloccato Vaclik portiere della Repubblica Ceca. Le ultime notizi di calciomercato di Sky con Gianluca Di Marzio che fa sapere del forte interesse del Napoli per il giocatore che è stato convocato per disputare gli Europei di calcio con la Repubblica Ceca. Il Napoli ha tre portieri in rosa, ma secondo le ultime voci di mercato il prossimo anno il titolare sarà senza dubbio Meret, per questo Ospina è pronto a partire. Inizialmente il colombiano poteva andare all’Atalanta, poi i bergamaschi hanno chiuso un super colpo per la porta. In ogni caso il Napoli sta cercando un secondo portiere, dato che Ospina ha le valigie pronte.

Vaclik al Napoli: tutte le novità

Secondo quanto riferisce Sky il club di Aurelio De Laurentiis è molto forte sul giocatore. Tomas Vaclik è un portiere classe 1989 che è in scadenza di contratto con il Siviglia. Il Napoli ha già un preaccordo con Vaclik, quindi ora tocca al club azzurro decidere se continuare a portare avanti questa operazione, oppure lasciar perdere questa prelazione. Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto capire che ci sarà un ridimensionamento, il Napoli resta attivo sul mercato. Cristiano Giuntoli sta lavorando per consegnare a Spalletti una squadra competitiva.