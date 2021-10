Sportitalia, Criscitiello: “Insigne non rinnoverà con il Napoli. De Laurentiis lo ha portato allo sfinimento. Trattato come l’ultimo dei panchinari ! Fa bene ad andare via”

Michele Criscitiello sta con Insigne. Il giornalista di Sportitalia punta il dito contro De Laurentiis per la questione rinnovo: “Trattato come l’ultimo dei panchinari“.

CRISCITIELLO, INSIGNE IL RINNOVO

In casa Napoli tiene banco la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, il fantasista ha spiegato che la situazione la sta gestendo il suo agente con il presidente De Laurentiis. Il Napoli ha una programmazione economico-finanziaria ben definita: gennaio potrà essere un’occasione per rivedere i conti anche rispetto alla situazione Covid che ha contribuito a rivisitare la programmazione del club. Il club azzurro ha regole precise ed intende rispettarle.

Sul futuro di Insigne il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello è molto pessimista:

“Insigne non rinnoverà con il Napoli ma qui non manca la volontà del calciatore manca quella del dialogo. De Laurentiis ha portato allo sfinimento Lorenzo che più da figlio di Napoli e da Campiona d’Europa è stato trattato come l’ultimo dei panchinari. Senza motivo e senza logica. Insigne fa bene ad andare via perché il lavoro è lavoro e a queste condizioni economiche non si può rinnovare un contratto, forse, l’ultimo e il più importante della sua vita. Dispiace per la gente. Insigne meritava un trattamento diverso, si può anche litigare quando si parla di soldi ma se c’è la volontà un punto di incontro si trova. Qui la partenza non c’è mai stata e il dialogo non è mai stato costruttivo”.