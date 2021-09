Napoli, Spalletti prepara il rientro di Demme, Ghoulam e Mertens: I dettagli

Napoli, Luciano Spalletti potrebbe decidere di includere Demme, Ghoulam e Mertens nei convocati per la sfida contro il Cagliari.

SPALLETTI PRONTO A CONVOCARE: DEMME, GHOULAM E MERTENS

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli Luciano Spalletti sta valutando il rientro di Mertens, Demme e Ghoulam. I tre hanno ormai superato i rispettivi problemi fisici che li avevano costretti ai box e possono rappresentare valide alternative ai titolari.

Nelle prossime ore, comunque, Luciano Spalletti deciderà se aggiungere i tre alla lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari.

LOBOTKA ANCORA OUT

Tra i giocatori ancora ai box c’è Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco ritenuto una valida alternativa per dare riposo ai titolari.

L’ex Celta Vigo dovrebbe tornare a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali di ottobre e, per affrettare i tempi, potrebbe non rispondere alla chiamata della propria selezione.