Sul web spopola la canzone di Spalletti sul brano dei Maneskin – i wanna be your slave

Sul web spopola la canzone di Spalletti, una parodia del celebre brano dei Maneskin – i wanna be your slave. E’ questa l’ennesima conferma di come il tecnico del Napoli sia oramai un personaggio fondamentale del movimento calcistico italiano.

I tifosi del Napoli pazzi di Spalletti al punto di dedicargli una canzone tutta per lui, il video parodia della canzone dei Maneskin" i wanna be your slave" sta facendo il giro del web.

“Dopo il suo arrivo, dopo le ultime grandi prestazioni del Napoli, non poteva mancare una canzone parodia per il nostro mitico mister Luciano Spalletti, tutta dedicata a lui. Grazie Mister continua a farci sognare”.



“Non so come andrà a finire quest’anno, ma finalmente rivedo il Napoli in campo era da anni che non li vedevo così, anche nella vittoria li vedevo nervosi, tesi e soprattutto disuniti, appena le cose si mettevano male sembravano incapaci di reagire, ma adesso si respira la stessa armonia, la stessa voglia di divertirsi e di vincere che c’era con Sarri. Dai ragazzi crediamoci”.

“15 punti in 5 partite da soli in classifica. Dove può arrivare questo Napoli?”

“Bellissima canzone dedicata a Spalletti”.

Ecco il video della canzone per Spalletti sul brano dei Maneskin

