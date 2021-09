Napoli, Spalletti vuole massima attenzione: ha mostrato un video con Osimhen

Luciano Spalletti non ammette cali di tensione, per questo ha mostrato un video con alcuni errori commessi dai suoi calciatori. Non bisogna stare tranquilli nemmeno quando si vince 4-0, come è avvenuto con Udinese e Sampdoria. Proprio nella partita con i blucerchiati il Napoli ha rischiato di prendere un gol (poi annullato ndr) quando era in totale dominio del match. Leggerezze che Spalletti non vuole più vedere, anche perché non sempre si potrà vincere con un margine così ampio di gol.

Spalletti ed il video: il retroscena

Corriere della Sera riporta un retroscena accaduto negli spogliatoi del Napoli: “Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i comportamenti e le reazioni sono variabili che possono determinare il risultato di una partita: l’attenzione deve essere massima. Il lavoro tattico con Victor è iniziato in ritiro, Luciano ha una particolare sintonia con i centravanti“.

Nel video mostrato si mette in evidenza quanto fatto da Osimhen, ma in generale la ‘lezione’ deve servire a tutta la squadra. “Correre per sprecare energie non serve, la velocità va calcolata e finalizzata. Osimhen ha forza e gamba, la sua falcata va sincronizzata rispetto alla posizione degli altri compagni. Il gol è il prodotto di un unicum che si chiama squadra” scrive Corriere della Sera. Il nigeriano è uno che dà tanto, ma deve imparare a controllarsi e gestire le energie. Anche perché come scrive il quotidiano, Spalletti è convinto che “Osimhen versione bomber, per Spalletti, finora ha mostrato la metà del suo potenziale“.

Intanto Spalletti prepara la difficile partita con il Cagliari che si giocherà domenica allo stadio Maradona. Il tecnico toscano ha ancora più di una defezione in formazione e sembra essere orientato a confermare gli uomini che hanno battuto la Sampdoria nell’ultima giornata di campionato.