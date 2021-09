Napoli, cresce l’entusiasmo: polverizzati i biglietti con la Fiorentina

Fiorentina-Napoli biglietti esauriti. La squadra azzurra è capolista e cresce l’entusiasmo dei tifosi partenopei che andranno al Franchi. Gli azzurri devono giocare ancora la sfida con il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Poi alla 7a giornata di campionato ci sarà Fiorentina-Napoli prevista per il 3 ottobre 2021.

Sul sito di Ticketone nella giornata di ieri è stata aperta la prevendita per l’evento ed in poche ore sono andati esauriti i biglietti di Fiorentina-Napoli relativi al settore ospiti. Come si vede dall’immagine già da questa mattina era impossibile trovare un singolo biglietto per il settore dello stadio Franchi, dedicato ai tifosi del Napoli. L’entusiasmo cresce sempre di più in casa Napoli, non solo per il primato in classifica, che di certo incide, ma anche e soprattutto per la mentalità portata da Luciano Spalletti. Il gioco del tecnico azzurro si unisce ad una voglia di combattere che lo scorso anno, con Gattuso, era quasi sempre mancata.

La scorsa stagione è stata sicuramente tra le più complicate, a causa del Covid ed ai troppi infortuni, ma l’avvento di Spalletti sulla panchina azzurra sembra aver portato nuova linfa vitale. Il tecnico di Certaldo ha rivitalizzato molti giocatori. Esempi lampanti sono Lobotka e Ounas, passati da oggetti misteriosi a calciatori che possono dare una grande mano al Napoli in questa stagione.