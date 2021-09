Spalletti super professionista: ecco cosa ha fatto nel giorno libero

Luciano Spalletti e la cultura del lavoro, il tecnico del Napoli insiste con i suoi calciatori su questo aspetto ed è pronto a dare l’esempio. L’allenatore toscano vuole dare una mentalità vincente al Napoli, obiettivo dichiarato più volte in conferenza stampa. Ma per creare questa mentalità bisogna lavorare bene in settimana, senza lasciare nulla al caso. Così da buon condottiero del popolo napoletano, come egli stesso si è definito, Spalletti dà il buon esempio anche ai suoi calciatori.

Gazzetta dello Sport rivela un retroscena su quanto ha fatto Spalletti in uno dei suoi giorni liberi: “Spalletti è solito ripetere ai giocatori che il lavoro settimanale è determinante per ottenere i risultati e per ritrovarsi in campo nell’applicazione degli schemi. Nulla è lasciato al caso, basti pensare che qualche domenica fa, peraltro giorno di riposo, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo per seguire l’allenamento di un solo giocatore, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo“.

Intanto il tecnico punta al record di vittorie di Sarri, ma sul suo cammino c’è il Cagliari di Mazzarri. Un avversario complicato, perché l’organico dei sardi è molto valido ed il tecnico di San Vincenzo sa dare organizzazione di gioco alla sua squadra.