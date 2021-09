Spalletti ha detto una piccola bugia. Il tecnico gioca a nascondino: Ecco il vero obiettivo

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ha ottenuto cinque vittorie consecutive in campionato. Mentre i tifosi sognano in grande, il tecnico di Certaldo resta con i piedi per terra: “mancano ancora 72 punti”.

NAPOLI, SPALLETTI E LE PICCOLE BUGIE

Spalletti in realtà crede nelle possibilità del suo Napoli. quando è arrivato ha detto che la rosa era fortissima e competitiva, ha pregato il patron De Laurentiis di non cedere nessuno. I risultati gli stanno dando ragione.

Secondo quanto scrive Cristian Giudici su calciomercato.com, Spalletti crede nello scudetto:

“Spalletti ha giocato a nascondino: “Ci mancano ancora 72 punti per la Champions”. In realtà un totale di 87 punti è praticamente da scudetto: basti pensare al fatto che l’Inter di Conte si è laureata campione d’Italia con 91 punti in una Serie A molto meno equilibrata di questa.

Nelle ultime 17 stagioni (da quando la Serie A è a 20 squadre) sono sempre bastati meno punti per il quarto posto: 78 nel 2020/21 e nel 2019/2020, 69 nel 2018/19, 72 nel 2017/18 e nel 2016/17, 67 nel 2015/16, 64 nel 2014/15, 65 nel 2013/14, 70 nel 2012/13, 62 nel 2011/12, 66 nel 2010/11, 67 nel 2009/10, 68 nel 2008/09, 66 nel 2007/08, 65 (senza penalizzazioni) nel 2006/07, 74 (senza penalizzazioni) nel 2005/06 e 62 nel 2004/05.

Tra le tante doti che ha nel proprio bagaglio, Spalletti è anche furbo e mente sapendo di mentire. Per il bene suo e del Napoli, che sogna il tricolore“.

