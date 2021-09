Siparietto di Osimhen a SKY: “Ditemi come si fa a non amare quel ragazzone in ciabatte” -VIDEO

Victor Osimhen protagonista di un simpatico siparietto con l’inviato di Sky Franscesco Modugno dal konamy Center di Castel Volturno.

OSIMEHN IN CIABATTE A SKY

Il giornalista di SKY Sport, Francesco Modugno è stato protagonista di un simpatico siparietto con Victor Osimhen. Mentre era in corso la diretta televisiva, Modugno stava riportando le ultimissime notizie sul Napoli, quando è passato Victor Osimhen in ciabatte. Il bomber del Napoli ha immediatamente catalizzato l’attenzione generale, dallo studio hanno esclamato “Grande Osimhen” mentre il giornalista accortosi della presenza di bomber esclama: “quel ragazzone gioca contro il Cagliari”. Il collegamento si è chiuso tra le risate generali e i complimenti all’attaccante del Napoli.

Una curiosità su Osimhen che non tutti sanno. Pur vedendolo in ciabatte, l’attaccante del Napoli è un grandissimo collezionista di scarpe, tra sportive ed eleganti, a casa ne ha centinaia di paia. Merito della sua costanza, dell’amore per il calcio e della fede, che Victor porta già nel cognome visto che Osimhen vuol dire “Dio è buono. È il suo modo per ricordarsi di avercela fatta, lui che ha perso la mamma quando era solo un ragazzino e per giocare a calcio, oltre che camminare, cercava le scarpe in una discarica.