Modugno: “Per Insigne il Napoli è tutto. Meret fortissimo, ho una convinzione”

Francesco Modugno fa il punto su due casi spinosi al Napoli: il rinnovo di Insigne ed il ballottaggio Meret-Ospina. Si parte con il rinnovo di Insigne che ancora non decolla: “Ne parleremo tanto ancora per altro tempo, è una situazione complicata perché le cifre non sono vicine, per Insigne il Napoli è tutto e per il Napoli Insigne è il capitano ma purtroppo ci sono i soldi di mezzo ed è legittimo che entrambi le parti fanno le proprie richieste“. Il mancato rinnovo di contratto fa scattare tante voci di calciomercato. Basti pensare che negli ultimi giorni Insigne è stato accostato anche alla MLS.

Altro giocatore in bilico al Napoli è Alex Meret in ballottaggio con David Ospina: “Secondo me alla fine rinnova, la stagione del ragazzo fino ad ora è stata particolare e un po’ l’ha segnato l’infortunio e poi si è ritrovato davanti un portiere come Ospina di grande esperienza che gioca con i piedi in un modo ottimo, secondo me alla fine IL colombiano andrà via e Meret sarà titolare anche se deve dimostrare le sue capacità e far capire che è lui il numero uno visto che penso il Napoli comprerà un altro portiere di livello“.

In chiusura Modugno parla del problema razzismo: “È una roba che nel 2021 non si può più accettare, non è tollerabile ed è inaccettabile commentare questo tipo di episodi, qualsiasi tipo di provvedimento deve essere preso senza nessuno sconto, ha stancato qualsiasi tipo di discriminazione. È una violenza verbale fino ad un certo punto perché poi si trasforma anche in odio“.