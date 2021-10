GAZZETTA: Ospina-Meret, Spalletti ha fatto al sua scelta definitiva

Ospina-Meret, Spalletti mette fine al dualismo. Il tecnico ha fatto al sua scelta e stabilito definitivamente le gerarchie per i portieri del Napoli.

OSPINA O MERET? SPALLETTI HA FATTO LA SUA SCELTA

L’infortunio alla seconda giornata di Alex Meret ha regalato spazio a David Ospina. Contro il Torino di Juric, Spalletti potrebbe far rifiatare il colombiano. Che però ha dimostrato anche nelle qualificazioni mondiali di essere in gran forma.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha fatto la propria scelta tra Meret e Ospina:

“Spalletti ha fatto la sua scelta, promuovendo David Ospina titolare. L’alternanza con Alex Meret s’è limitata al solo impegno di Europa League, contro lo Spartak Mosca, che è coinciso anche con la prima sconfitta stagionale del Napoli. Quella sera, l’allenatore schierò il giovane portiere dal primo minuto, portando con sé in panchina, il nazionale colombiano.

“Un normale avvicendamento, per dare anche a Meret la possibilità di potersi riabilitare, dopo l’infortunio subito alla seconda giornata, contro il Genoa, a Marassi. Era sembrato, ad inizio stagione, che per lui fosse giunto il momento del grande salto, di avere l’opportunità di giocare titolare, dopo che sia con Ancelotti sia con Gattuso aveva dovuto dividere il ruolo con Ospina”.

OSPINA IN FORMA STREPITOSA

“L’infortunio di Meret, ha dato la possibilità al colombiano di ritornare protagonista, di appropriarsi nuovamente del ruolo e di meritarsi la fiducia dei compagni di reparto e dell’allenatore. Il rendimento di Ospina non ha conosciuto pause, finora. Le uniche due reti subite le ha prese da Morata (Juve), per un grave errore di Manolas e da Quarta (Fiorentina). Ed il suo contributo è stato essenziale in questa prima parte della stagione, e lo è stato anche stanotte, nel respingere le voglie del Brasile e di Neymar, nell’incontro pareggiato dalla sua Colombia. Ospina è stato il migliore in campo e grazie ad alcune prodezze la sua nazionale è ancora in corsa per uno dei quattro posti utili per garantirsi il Mondiale di Doha”.