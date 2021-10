Guidolin vota Napoli: “Da scudetto, gioca benissimo. Lasciatemi dire una cosa su Spalletti”

Francesco Guidolin vota Napoli per la corsa scudetto, il tecnico elogia il lavora di Luciano Spalletti ed il suo modo di giocare. La mano del tecnico di Certaldo si vede tutta, il Napoli ha perso quella sorta di ‘paura’ che lo attanagliava la scorsa stagione. Ha ritrovato slancio e vigore. C’è da dire che ha ritrovato anche alcuni giocatori che hanno giocato pochissimo in passato, uno su tutti Osimhen che Gattuso ha avuto poco a disposizione. Gli infortuni ed il Covid hanno bloccato l’esplosione del nigeriano che sta viendo un momento fantastico. Lo conferma anche il gol con la Nigeria per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Osimhen sta incantando tutti e può essere decisivo per la corsa scudetto del Napoli, con Guidolin convinto della forza degli azzurri. Il tecnico avvisa la Juventus che questa volta non sarà semplice recuperare i punti di svantaggio (dieci nel caso del Napoli ndr). Questa volta “troverà squadre più preparate” rispetto al passato.

Napoli da scudetto: il punto di Guidolin

“Il Napoli. Detto che giocava bene anche con Gattuso, Spalletti da grande allenatore qual è gli ha portato altre cose. Mi affascina il Napoli, è una squadra che privilegia il gioco, ha qualità, è agile, veloce, e davanti è esploso Osimhen, che quando parte è dirompente” dice Guidolin che sul Napoli, corsa scudetto e Spalletti aggiunge: “Luciano sta buttando anima e cuore dentro la sfida. Andrà molto lontano”. Per Guidolin la vittoria del titolo non è da escludere: “Andrà molto lontano e basta per ora, lo scudetto se lo giocheranno in sette, anche l’Atalanta“.

Per Guidolin il Napoli resta la squadra che gioca meglio calcio: “Questo posso dirlo si, ma il Milan non è da meno. Questo Milan che è figlio della saggezza della competenza di Stefano Pioli è un piacere guardarlo“.