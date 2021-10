Bandierine rosse su Twitter: Ecco il motivo dell’ultimo tormentone social

Bandierine rosse su Twitter, l’ultimo tormentone social sta coinvolgendo anche i maggiori club di calcio di serie A e d’Europa.

LE BANDIERINE ROSSE SU TWITTER

Un simbolo particolare ha invaso i profili twitter e alcune società ne hanno approfittato per lanciare messaggi divertenti.

Su Twitter sono comparse decine, centinaia, migliaia di post seguiti da bandierine rosse: la nuova moda si è diffusa velocemente sui social , molto più di quanto lo abbia fatto la sua spiegazione. Così in tanti si stanno ancora interrogando sul significato di questo simbolo, ripetuto più volte dopo una frase quasi sempre tra virgolette.

I profili ufficiali di alcuni dei club più famosi del mondo hanno subito adottato questa nuova tecnica. Anche diversi account di società italiane in lingua inglese (nazione da cui è partita la “red flag mania”) come Roma, Fiorentina e Torino, hanno dimostrato di tenersi al passo coi tempi.

COSA SIGNIFICANO?

Il significato delle bandierine rosse si intuisce dopo aver letto più di un messaggio: rappresentano un “segnale”, un “allarme” per il lettore. La frase in questione, scritta spesso tra virgolette, è infatti ironica, nel senso che apparentemente afferma una cosa, ma in realtà significa proprio il contrario.

Il simbolo della “red flag”, quindi esplicita l’ironia insita nel post ed equivale ad un sottotesto del tipo: “Attenti /non credete a chi scrive o dice queste cose” e anche “Sono ironico, in realtà penso tutto il contrario di quello che sto scrivendo”.

Questo semplice stratagemma sta creando grandi difficoltà di comprensione e chi non afferra subito il significato delle bandierine rosse viene deriso o (peggio!) tacciato di essere un “boomer“.