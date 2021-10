Salernitana, un tifoso: “Mai rivalità col Napoli, basta astio, La verità è un’altra”

Un tifoso della Salernitana perla della rivalità con il Napoli. Le sue parole sono state molto apprezzate dai tifosi azzurri sui social.

UN TIFOSO DELLA SALERNITANA: “NAPOLI MA RIVALI”

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Bologna allo stadio Maradona. La squadra di Spalletti, reduce dal pareggio all’Olimpico contro la Roma, cerca la nona vittoria in campionato e i tre punti che la porterebbero ancora una volta in testa alla classifica. Sui social però è già aria di Derby, gli azzurri infatti affronteranno la Salernitana domenica 31 Ottobre. il Napoli troverà uno stadio Arechi infuocato per una gara molto sentita dai tifosi di casa a causa di una non ben chiara rivalità tra le due tifoserie.

Un tifoso della Salernitana in relazione al derby con il Napoli ha pubblicato un bellissimo post su facebbok:

“Faccio una premessa, sono di Salerno e vi dico di più: ho una certa età e sono cresciuto sugli spalti del vecchio stadio Vestuti, nato dal progetto del famoso ingegnere Camillo Guerra e originariamente chiamato Campo Littorio che ha ospitato gli incontri interni della Salernitana dal 1931 al 1990, anno di completamento dell’Arechi. Questo per dire che conosco la storia e posso affermare con certezza che non c’è mai stata rivalità con il Napoli da parte di noi tifosi granata. La verità è che la nostra rivalità è con Cavese e Cosenza, soprattutto. L’antipatia sportiva con i napoletani è il frutto di un certo tipo di leghismo con i giornali del nord che creano dissapori per disgregare l’unità del Sud. Salerno è un salotto elegante, una città bellissima con la sua storia che non deve fare nessuna corsa su Napoli, che è una città atipica, a sè, per storia e tradizione. Basta astio, viva la Campania unita”.

Le parole del tifoso della Salernitana sul Napoli, oltre a ricevere moltissimi like, sono diventate virali, raggiungendo migliaia di bacheche, segno che la rivalità tra le due squadre non è cosi sentita come ci hanno raccontato.